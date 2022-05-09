المؤتمرنت -

الرئيس ناصر يهنىء رئيس المؤتمر ويشيد بمواقفه الوطنية والوحدوية

تلقى الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس للمؤتمر الشعبي العام رسالة تهنئة من الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد هنائه فيها بعيد الفطر المبارك .

وأشار الرئيس ناصر في تهنئته إلى أن الهدنة المعلنة برعاية أممية تعتبر انتصار ا لصمود شعبنا العظيم الذي عانى من الحروب طوال السنوات الماضية مؤكدا على ضرورة استمرارها .

كما أكد على ضرورة الحوار مع كافة القوى والشخصيات الوطنية ومعالجة كل قضايا الخلاف فيما يخدم أمن اليمن واستقراره ووحدته معبرا عن تقديره لمواقف رئيس المؤتمر الوطنية والوحدوية وقال : ونعلق آمالاً كبيرة على دوركم الى جانب كافة القوى الوطنية في اليمن شمالاً وجنوباً، فأنتم تعدون رمزاً وطنياً لقيادة المؤتمر الشعبي العام ووحدته..ونتطلع الى استمرار التواصل والتشاور فيما بيننا.