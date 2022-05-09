المؤتمرنت -

مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار وأجواء مغبرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية، والهضاب الداخلية ، وأجواء مغبرة نسبياً في خمس محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية بأنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية.



وستكون الأمطار أكثر حدة على المرتفعات الجنوبية الغربية حيث تشمل أجزاء من محافظات: صعدة، عمران، غرب صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج والضالع.



وأشار إلى احتمال أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، البيضاء وشبوة وكذلك إلى المناطق الجبلية المقابلة للساحل الغربي.



وحسب المركز ستكون الأجواء حارة نهاراً على المناطق الصحراوية والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة ما بين 37 إلى 42 درجة مئوية.



ولفت إلى أن الأجواء ستكون مغبرة نسبياً على الأجزاء الشمالية الشرقية لمحافظات المهرة ،حضرموت ،مأرب، الجوف، البقع .



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول، ونصح بعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.



كما نبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وهطول الأمطار.



ودعا المركز المواطنين، في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وأخذ الاحتياطات اللازمة في المناطق المتوقع تأثرها بالغبار والعوالق الترابية.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في إب بلغت 12 ملم، المعافر ـ تعز : 2.4 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

