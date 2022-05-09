الإثنين, 09-مايو-2022 الساعة: 05:47 م - آخر تحديث: 05:44 م (44: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن بين السياسي والمنجّم!
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الإعلاميون‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬عيدهم‮.. ‬غير
شوقي‮ ‬شاهر
الشهيد الصماد.. عنوان التضحية والفداء
بقلم الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس
السعودية تُعيِّن مجلساً رئاسياً لإدارة المناطق اليمنية الواقعة تحت احتلال دول العدوان
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار وأجواء مغبرة

مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار وأجواء مغبرة

المؤتمرنت -
مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار وأجواء مغبرة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية، والهضاب الداخلية ، وأجواء مغبرة نسبياً في خمس محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية.

وستكون الأمطار أكثر حدة على المرتفعات الجنوبية الغربية حيث تشمل أجزاء من محافظات: صعدة، عمران، غرب صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج والضالع.

وأشار إلى احتمال أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، البيضاء وشبوة وكذلك إلى المناطق الجبلية المقابلة للساحل الغربي.

وحسب المركز ستكون الأجواء حارة نهاراً على المناطق الصحراوية والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة ما بين 37 إلى 42 درجة مئوية.

ولفت إلى أن الأجواء ستكون مغبرة نسبياً على الأجزاء الشمالية الشرقية لمحافظات المهرة ،حضرموت ،مأرب، الجوف، البقع .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول، ونصح بعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وهطول الأمطار.

ودعا المركز المواطنين، في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وأخذ الاحتياطات اللازمة في المناطق المتوقع تأثرها بالغبار والعوالق الترابية.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في إب بلغت 12 ملم، المعافر ـ تعز : 2.4 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ألكاراث يحرز لقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس
رياضة: التونسية أنس جابر تفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس
أخبار: الخدمة المدنية: غداً الأحد استئناف الدوام الرسمي
أخبار: شرطة المرور تعلن عن تنفيذ حملة جديد
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد
أخبار: لجنة الأسرى: من أفرج عنهم النظام السعودي ليسوا أسرى حرب ما عدا خمسة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشيخ احمد الطاهري باستشهاد نجله
أخبار: تحذير هام من مركز الارصاد
أخبار: قوى العدوان:أكثر من 5آلاف خرق للهدنة خلال شهر
رياضة: ريال مدريد الى نهائي دوري الأبطال باقصاء الستي في ليلة كروية ساحرة
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة الشخصية الاجتماعية الحاج حسين عزي سكران بمدينة رداع.
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهاني بعيد الفطر من قيادات حزبية
أخبار: الهياشي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: قطاع المرأة يهتىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالناصر الكميم
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة
أخبار: الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: الشريف يعزي بوفاة اللواء عبدالقدوس حنش
أخبار: جابر غالب يهنىء رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: اشادت بمواقفه وقيادته الحكيمة .. هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الفطر
أخبار: أكدوا مجددا وقوفهم خلف قيادته .. فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بعيد الفطر
أخبار: قوى العدوان ترتكب 84 خرقاً خلال الـ24 ساعة
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022