المؤتمرنت -

صنعاء.. استقرار الاسعار تتصدر أولوية لقاء الصناعة مع القطاع الخاص

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص ودوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبدالله عبدالولي نعمان أكد الوزير المطهر الحرص على حل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.. لافتا إلى أهمية تطوير الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص بما ينعكس إيجابا على الوضع التمويني والسعري.



وأشار الى ضرورة إيجاد آلية تعامل شفافة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية بما يقضي على كافة الاختلالات وينهي المصاعب التي تواجه القطاع الخاص ، وتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل عملية استيراد وإنتاج السلع الغذائية وتسهيل عملية انسيابها الى الأسواق دون عراقيل.



من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس التعاون مع وزارة الصناعة في تحقيق الإستقرار التمويني وتعزيز المخزون الغذائي للبلاد .. معبرا عن تقديره لتفهم قيادة الوزارة لأوضاع القطاع الخاص والتعاون في حل مشاكله.



حضر الاجتماع وكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الدكتور محمد الانسي ومستشار الغرفة توفيق الخامري.

