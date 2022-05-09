الإثنين, 09-مايو-2022 الساعة: 05:47 م - آخر تحديث: 05:44 م (44: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن بين السياسي والمنجّم!
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الإعلاميون‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬عيدهم‮.. ‬غير
شوقي‮ ‬شاهر
الشهيد الصماد.. عنوان التضحية والفداء
بقلم الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس
السعودية تُعيِّن مجلساً رئاسياً لإدارة المناطق اليمنية الواقعة تحت احتلال دول العدوان
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - لقاء لتعزيز الشراكة بين الصناعة والقطاع الخاص

صنعاء.. استقرار الاسعار تتصدر أولوية لقاء الصناعة مع القطاع الخاص

المؤتمرنت -
صنعاء.. استقرار الاسعار تتصدر أولوية لقاء الصناعة مع القطاع الخاص
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص ودوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبدالله عبدالولي نعمان أكد الوزير المطهر الحرص على حل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.. لافتا إلى أهمية تطوير الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص بما ينعكس إيجابا على الوضع التمويني والسعري.

وأشار الى ضرورة إيجاد آلية تعامل شفافة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية بما يقضي على كافة الاختلالات وينهي المصاعب التي تواجه القطاع الخاص ، وتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل عملية استيراد وإنتاج السلع الغذائية وتسهيل عملية انسيابها الى الأسواق دون عراقيل.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس التعاون مع وزارة الصناعة في تحقيق الإستقرار التمويني وتعزيز المخزون الغذائي للبلاد .. معبرا عن تقديره لتفهم قيادة الوزارة لأوضاع القطاع الخاص والتعاون في حل مشاكله.

حضر الاجتماع وكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الدكتور محمد الانسي ومستشار الغرفة توفيق الخامري.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ألكاراث يحرز لقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس
رياضة: التونسية أنس جابر تفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس
أخبار: الخدمة المدنية: غداً الأحد استئناف الدوام الرسمي
أخبار: شرطة المرور تعلن عن تنفيذ حملة جديد
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد
أخبار: لجنة الأسرى: من أفرج عنهم النظام السعودي ليسوا أسرى حرب ما عدا خمسة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشيخ احمد الطاهري باستشهاد نجله
أخبار: تحذير هام من مركز الارصاد
أخبار: قوى العدوان:أكثر من 5آلاف خرق للهدنة خلال شهر
رياضة: ريال مدريد الى نهائي دوري الأبطال باقصاء الستي في ليلة كروية ساحرة
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة الشخصية الاجتماعية الحاج حسين عزي سكران بمدينة رداع.
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهاني بعيد الفطر من قيادات حزبية
أخبار: الهياشي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: قطاع المرأة يهتىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالناصر الكميم
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة
أخبار: الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: الشريف يعزي بوفاة اللواء عبدالقدوس حنش
أخبار: جابر غالب يهنىء رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: اشادت بمواقفه وقيادته الحكيمة .. هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الفطر
أخبار: أكدوا مجددا وقوفهم خلف قيادته .. فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بعيد الفطر
أخبار: قوى العدوان ترتكب 84 خرقاً خلال الـ24 ساعة
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022