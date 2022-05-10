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اليمن(شهداء الإرهاب)
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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة

الامين العام يواسي آل الربيدي

المؤتمرنت -
الامين العام يواسي آل الربيدي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور/ احمد ناجي سالم الربيدي، واخوانه، وكافة ال الربيدي، وذلك بوفاة المغفور لها - باذن الله تعالى- والدتهم الفاضلة.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"








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