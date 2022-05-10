الثلاثاء, 10-مايو-2022 الساعة: 09:14 م - آخر تحديث: 09:06 م (06: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن بين السياسي والمنجّم!
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الإعلاميون‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬عيدهم‮.. ‬غير
شوقي‮ ‬شاهر
الشهيد الصماد.. عنوان التضحية والفداء
بقلم الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس
السعودية تُعيِّن مجلساً رئاسياً لإدارة المناطق اليمنية الواقعة تحت احتلال دول العدوان
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - بلغت نسبة الانضباط الوظيفي بأمانة العاصمة في ثالث أيام الدوام عقب إجازة عيد الفطر المبارك 98.51 في المائة.

98% نسبة الانضباط الوظيفي بصنعاء

المؤتمرنت -
98% نسبة الانضباط الوظيفي بصنعاء
بلغت نسبة الانضباط الوظيفي بأمانة العاصمة في ثالث أيام الدوام عقب إجازة عيد الفطر المبارك 98.51 في المائة.

وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية علي الضياني أن نسبة الحضور في أول أيام الدوام بلغت 98.08 بالمائة، وفي اليوم الثاني 98.25 بالمائة.

وذكر أن مديرية معين ومكاتب السياحة والثقافة والجمارك والإدارة العامة للحدائق، تصدرت أعلى نسبة في الحضور بنسبة 100 بالمائة، وديوان عام الأمانة بنسبة 99.9 بالمائة في اليوم الأول من الدوام، ومكتبي التخطيط والخدمة المدنية والبريد في اليوم الثاني، وفروع هيئة الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في اليوم الثالث.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشاد الضياني، بجهود فرق التفتيش الميدانية التي استهدفت 51 وحدة عامة للتعقيب على مستوى الانضباط الوظيفي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الحميقاني
أخبار: مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار وأجواء مغبرة
أخبار: الرئيس ناصر يهنىء رئيس المؤتمر ويشيد بمواقفه الوطنية والوحدوية
أخبار: العدوان ومرتزقته يرتكبون 167 خرقاً جديدا للهدنه
أخبار: بيان للشركة اليمنية للغاز
رياضة: ألكاراث يحرز لقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس
رياضة: التونسية أنس جابر تفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس
أخبار: الخدمة المدنية: غداً الأحد استئناف الدوام الرسمي
أخبار: شرطة المرور تعلن عن تنفيذ حملة جديدة
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد
أخبار: لجنة الأسرى: من أفرج عنهم النظام السعودي ليسوا أسرى حرب ما عدا خمسة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشيخ احمد الطاهري باستشهاد نجله
أخبار: تحذير هام من مركز الارصاد
أخبار: قوى العدوان:أكثر من 5آلاف خرق للهدنة خلال شهر
رياضة: ريال مدريد الى نهائي دوري الأبطال باقصاء الستي في ليلة كروية ساحرة
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة الشخصية الاجتماعية الحاج حسين عزي سكران بمدينة رداع.
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهاني بعيد الفطر من قيادات حزبية
أخبار: الهياشي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: قطاع المرأة يهتىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالناصر الكميم
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة
أخبار: الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: الشريف يعزي بوفاة اللواء عبدالقدوس حنش
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022