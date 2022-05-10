المؤتمرنت -

98% نسبة الانضباط الوظيفي بصنعاء

بلغت نسبة الانضباط الوظيفي بأمانة العاصمة في ثالث أيام الدوام عقب إجازة عيد الفطر المبارك 98.51 في المائة.



وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية علي الضياني أن نسبة الحضور في أول أيام الدوام بلغت 98.08 بالمائة، وفي اليوم الثاني 98.25 بالمائة.



وذكر أن مديرية معين ومكاتب السياحة والثقافة والجمارك والإدارة العامة للحدائق، تصدرت أعلى نسبة في الحضور بنسبة 100 بالمائة، وديوان عام الأمانة بنسبة 99.9 بالمائة في اليوم الأول من الدوام، ومكتبي التخطيط والخدمة المدنية والبريد في اليوم الثاني، وفروع هيئة الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في اليوم الثالث.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشاد الضياني، بجهود فرق التفتيش الميدانية التي استهدفت 51 وحدة عامة للتعقيب على مستوى الانضباط الوظيفي.

