المؤتمرنت -

إخماد حريق هائل تحت جسر كنتاكي

تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة عصر اليوم، من إخماد حريق هائل بأحد هناجر قطع غيار السيارات في شارع الزبيري بمديرية معين.



وأوضح مدير الدفاع المدني بأمانة العاصمة العقيد محمد بهيش أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي شب في مستودع لقطع غيار السيارات في شارع الزبيري جوار جسر كنتاكي، بمشاركة أربع سيارات إطفاء.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشارالعقيد بهيش إلى أن أنه تم احتواء ومحاصرة الحريق قبل انتقاله إلى المعارض التجارية والمباني السكنية المجاورة، واقتصرت الخسائر الناجمة عنه على الجانب المادي.. لافتا إلى أن الجهات الأمنية المختصة تقوم بالتحقيق حول أسباب الحريق.

