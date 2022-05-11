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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار على 6 محافظات

الأرصاد يتوقع هطول أمطار على 6 محافظات

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار على 6 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على ست محافظات، وغبار واسع الانتشار على صحارى وهضاب محافظة المهرة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة، خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء متفرقة من محافظات : صعدة، حجة، المحويت، ريمه، إب وتعز خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون حارة نهاراً على المناطق الصحراوية والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 37 إلى 42 درجة مئوية.

كما توقع انتشاراً واسعاً للغبار على صحارى وهضاب محافظة المهرة مع احتمال تقدمه خلال اليومين القادمين إلى محافظات حضرموت وأجزاء من صحاري شبوة ومأرب .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري وممرات السيول خاصة سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية، وأخذ الإحتياطات من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة في المناطق الصحراوية المتوقع تأثرها بالغبار، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية .

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت في المعافر : 6.8 ملم، إب : 0.6، تعز : 0.2كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي .









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