المؤتمرنت -

6 نصائح هامة لحماية الاطفال في الطقس الحار

غالباً ما يكون الطقس الحار متعب للرضع والأطفال الصغار، لتسببه بجفاف أجسامهم وضربات الشمس مما قد يعرضهم لمضاعفات خطيرة.



ونشر موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية “NHS” في تقرير حديث له نصائح من شأنها الحفاظ على صحة جسم الطفل في الطقس الحار، وهي كما يلي:



1- المحافظة على برودة جسم

يراعى حماية الطفل من أشعة الشمس، حيث يجب إبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر عن أشعة الشمس المباشرة، لأن بشرة الصغار تحتوي على كمية قليلة جدًا من الميلانين، وهي الصبغة التي تمنح الجلد والشعر والعينين لونها، وتوفر بعض الحماية من أشعة الشمس.



ويجب أيضًا إبعاد الأطفال الأكبر سنًا عن أشعة الشمس قدر الإمكان، خاصة في فصل الصيف في الفترة بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً، حيث تكون حرارة الشمس في ذروتها.



2- وضع كريم واقي من الشمس

يجب وضع كريم واقي من الشمس خاص بالأطفال بانتظام خاصة إذا كان الطفل يسبح في البحر أو المسابح، مع التأكد من أن المنتج يحمي أيضًا من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.



ويُنصح بارتداء الطفل قبعة رأس مناسبة ذات حافة عريضة أو بغطاء طويل في الخلف لحماية رأسه ورقبته من أشعة الشمس.



3- شرب الكثير من السوائل وتجنب الجفاف

يحتاج الرضع والأطفال الصغار إلى شرب الكثير من السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف.



ولا يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من أول يوم وحتى الشهر السادس ويرضعون رضاعة طبيعية فقط إلى أي ماء حتى يبدأو في تناول الأطعمة الصلبة، وخلال الطقس الحار، يفضل زيادة عدد مرات الرضاعة الطبيعية أكثر من المعتاد. وفي حال الرضاعة الصناعية، فيمكن إعطاء الطفل القليل من الماء المغلي بعد تبريده، أما بالنسبة للأطفال البالغين 6 أشهر، فيجب تقديم رشفات من الماء بجانب الرضاعة.



ومن 12 شهرًا، يجب أن يكون الماء أو حليب الأم أو حليب البقر كامل الدسم من المشروبات الرئيسية للطفل في الطقس الحار، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة لزيادة نسبة الماء في الجسم، والابتعاد عن العصائر تجنبًا لتسوس الأسنان.



4- الاستحمام بماء بارد

يساعد أخذ الأطفال حمام بارد قبل النوم على الهدوء والراحة.



5- الحفاظ على برودة غرفة النوم

يجب إغلاق الستائر أثناء النهار واستخدام مروحة لتدوير الهواء في الغرفة.



6- تقليل الملابس

يجب تقليل ملابس الطفل في الطقس الحار وعدم تغطيته أثناء النوم، خاصة إذا قام الطفل بركل أو دفع الأغطية أثناء الليل.*المجلة الطبية

