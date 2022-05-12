المؤتمرنت -

تفاصيل تقرير تشريح جثمان شيرين أبو عاقلة



قال معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في تشريح جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وهو الجزء الأهم، الرأس،

لافتا إلى أن نتيجة تشريح جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة في جامعة النجاح يُشير إلى إصابتها برصاصة متفجرة اخترقت رأسها وأدت لارتقائها على الفور.



وأكد أن الرصاصة التي أصابت الشهيدة أبو عاقلة كانت قاتلة مباشرة، حيث تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جداً،

مؤكدا انه تم التحفظ على مقذوف مشوه وتتم الآن دراسته مخبريا، لإيجاد أي أدلة يمكن ربطها بالجهة المسؤولة عن استشهادها.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء، عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.



إلى ذلك، أعلن التليفزيون الرسمى الفلسطيني، الأربعاء، عن تشييع الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، الخميس، الساعة الحادية عشرة صباحا من مقر المقاطعة في مدينة رام الله بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

