الخميس, 12-مايو-2022 الساعة: 08:29 م - آخر تحديث: 07:34 م (34: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن بين السياسي والمنجّم!
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الإعلاميون‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬عيدهم‮.. ‬غير
شوقي‮ ‬شاهر
الشهيد الصماد.. عنوان التضحية والفداء
بقلم الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس
السعودية تُعيِّن مجلساً رئاسياً لإدارة المناطق اليمنية الواقعة تحت احتلال دول العدوان
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - جدد وزير النقل، عبدالوهاب يحيى الدرة، التأكيد على جهوزية مطار صنعاء الدولي التشغيلية الفنية والمهنية، لاستقبال كافة الرحلات المدنية والتجارية.

وزير النقل يجدد التأكيد على جهوزية مطار صنعاء الدولي لاستقبال الرحلات

المؤتمرنت -
وزير النقل يجدد التأكيد على جهوزية مطار صنعاء الدولي لاستقبال الرحلات
جدد وزير النقل، عبدالوهاب يحيى الدرة، التأكيد على جهوزية مطار صنعاء الدولي التشغيلية الفنية والمهنية، لاستقبال كافة الرحلات المدنية والتجارية.

وأشاد وزير النقل، خلال زيارته اليوم لمطار صنعاء ومعه وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل ومدير مطار صنعاء خالد الشايف، بجهود قيادة هيئة الطيران المدني في الحفاظ على جهوزية عمل المطار الفنية، والتطوير والتحديث لمرافقه بشكل عام، وفقا للاشتراطات والمتطلبات الدولية، المعمول بها في المطارات العالمية ومنظمة الطيران المدني "الايكاو".

وأشار إلى أن مطار صنعاء يقدم خدمات ملاحية جوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن بشكل يومي، بكوادر يمنية مؤهلة بشهادة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية، الذين يغادرون ويصلون مطار صنعاء.

وقال: "مطار صنعاء يعمل بمهنية وحيادية تامة في خدماته الملاحية الجوية والخدمات الأرضية التي يقدمها للرحلات الأممية والمنظمات الإنسانية".. موضحا أن المطار يستقبل ست إلى سبع رحلات تابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بشكل يومي.

واعتبر وزير النقل زيارته اليوم للمطار رسالة للعالم والأمم المتحدة بمدى التزام صنعاء بما جاء بالهدنة الإنسانية التي بقي منها عشرون يوما، والمفترض تسيير الرحلات بشكل يومي دون أي قيود أو تحديد، كحق من حقوق الإنسان في التنقل من أقرب المطارات اليه.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اطلع الوزير الدرة خلال الزيارة على جاهزية صالات المسافرين والمدرج الرئيسي لهبوط وإقلاع الطائرات وجاهزية الخدمات الأرضية والمرافق التي تقدّم خدمات ملاحية جوية تضمن أمن وسلامة المسافرين والطائرات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: ملتقى إعلاميات اليمن يدين إغتيال أبوعاقلة
علوم وتقنية: 3 خدمات من فيس بوك تتوقف عن العمل
عربي ودولي: وفاة الرئيس الأوكراني الاسبق
رياضة: صلاح فى صدارة هدافي الدوري الانجليزي
أخبار: توشح عربي بالسواد نعياً وتنديدا باغتيال أبو عاقلة
أخبار: رئاسة البرلمان تدعو للانعقاد وتدين تنصل العدوان
فنون ومنوعات: نجوم الفن ينعون وفاة شيرين أبوعاقلة
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ حسين عذبان
أخبار: 6 نصائح لحماية الاطفال في الطقس الحار
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار على 6 محافظات
أخبار: اليمن تدين اغتيال الاعلامية الفلسطينية أبو عاقلة
أخبار: الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الحميقاني
أخبار: رئيس المؤتمر يلتقي قيادة واعضاء منتدى شباب الميثاق بذمار
أخبار: قوى العدوان ترتكب 129 خرقاً للهدنة الإنسانية
أخبار: إخماد حريق هائل تحت جسر كنتاكي
أخبار: 98% نسبة الانضباط الوظيفي بصنعاء
عربي ودولي: قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين
أخبار: الامين العام يواسي آل الربيدي
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الحميقاني
أخبار: نبته تزرع باليمن.. لها 10 مميزات صحية
أخبار: لقاء لتعزيز الشراكة بين الصناعة والقطاع الخاص
أخبار: مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار وأجواء مغبرة
أخبار: الرئيس ناصر يهنىء رئيس المؤتمر ويشيد بمواقفه الوطنية والوحدوية
أخبار: العدوان ومرتزقته يرتكبون 167 خرقاً جديدا للهدنه
أخبار: بيان للشركة اليمنية للغاز
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022