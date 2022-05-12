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صنعاء .. اتحاد الإعلاميين ينظم وقفة احتجاجية تنديدا باغتيال أبو عاقلة

نظم اتحاد الإعلاميين اليمنيين اليوم في صنعاء وقفة احتجاجية للتنديد باغتيال العدو الصهيوني لمراسلة قناة الجزيرة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإصابة مراسل صحيفة القدس الزميل علي سمودي.



واستنكر المشاركون في الوقفة، استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما فيها استهداف الصحفيين والإعلاميين .. معتبراً اغتيال الصحافية أبو عاقلة جريمة بشعة.



وأوضح بيان صادر عن الوقفة أن اتحاد الإعلاميين اليمنيين، يتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وآخرها استهدافه للصحفيين والإعلاميين في مدينة جنين الفلسطينية وارتكابه الجريمة البشعة باغتيال الزميلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وإصابة مراسل صحيفة القدس الزميل علي سمودي.



وأشار البيان إلى أن اتحاد الإعلاميين اليمنيين، يأسف من سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .. مناشداً الضمير الحي للشعوب الحرة في العالم إلى التصدي لجرائم الإحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته بحق الصحفيين والإعلاميين.



وذكّر الإتحاد بالجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام اليمنية والتي راح ضحيتها 181 صحفياً وإعلامياً فقدوا حياتهم بسبب الغارات التي شنها تحالف العدوان خلال سبعة أعوام وبأسلوب وحشي لا يختلف عمّا يرتكبه العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



وفيما أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين بأشد العبارات الجرائم الوحشية المتواصلة بحق الفلسطينيين .. دعا إلى مراجعة شاملة للتعاطي الإعلامي مع العدو الصهيوني وتوحيد المواقف الإعلامية وفقاً لسياسات إعلامية موحدة تناهض التطبيع وتجرّم التعامل مع العدو الصهيوني بأي شكل من الأشكال..

