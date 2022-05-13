المؤتمرنت -

صنعاء .. تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

نّبّه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وخاصة في المناطق الحارة، والإكثار من شرب المياه لتعويض السوائل المفقودة، حفاظاً على صحتهم.



ودعا المركز في نشرته اليوم مرضى الصدر إلى عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار وأخذ الاحتياطات اللازمة.



وتوّقع المركز أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، خلال الـ24 المقبلة، صحواً أثناء الليل والصباح الباكر، وصحواً إلى غائم جزئياً أثناء النهار.



وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لتكوّن قطع من السحب الركامية، وهطول أمطار متفرقة في فترة ما بعد الظهر على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية، خاصة على محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة وغرب عمران وصعدة، وقد تمتد إلى المرتفعات المقابلة للساحل الغربي.



وذكر أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، حاراً ومغبراً نسبياً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأقصى سرعة لها 16 عقدة.



وفي المناطق الصحراوية، سيكون الطقس صحواً بشكل عام، حاراً ومغبراً نسبياً نهاراً، والرياح معتدلة إلى قوية السرعة، تصل إلى 24 عقدة، تعمل على إثارة الأتربة والرمال، في حين سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل إلى 20 عقدة.

