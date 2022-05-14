المؤتمرنت -

تفاصيل صادمة في مقتل 3 من أسرة آل زهرة

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، إلقاء القبض على الشاب عمار عبدالعزيز علي زهرة، المتهم بقتل والده وأخوة وزوجة والده.



وأوضح العميد العجري في بيان له أن شرطة ومباحث العاصمة وبالتنسيق مع شرطة حدة، تمكنت من ضبط المتهم عقب فراره من ارتكابه جريمة القتل.



وأشار إلى أن رجال الشرطة والمباحث قاموا بإجراءات البحث والتحري والمتابعة فور تلقي البلاغ- عند الساعة التاسعة والنصف من مساء الخميس 11 شوال 1443هـ - والمتضمن قيام المتهم عمار بارتكاب جريمة قتل ثلاثة من أفراد أسرته في شارع إيران بالعاصمة صنعاء.



وأفاد بأنه عند وصول رجال الشرطة ومباحث الأمانة والأدلة الجنائية ومن خلال جمع المعلومات ومعاينة مسرح الجريمة أتضح أن المتهم عمار عبدالعزيز علي زهرة البالغ من العمر 27 عاما قام بإطلاق الرصاص من سلاح نوع آلي "جفري" على أخيه بشير البالغ من العمر 37 عاما بثلاث طلقات في الرأس، ووالده عبدالعزيز علي محمد زهرة 56 عاما بثلاث طلقات في الرأس، وزوجة والده وفاء أحمد صالح مالك البالغة من العمر 47 عاما، بعدة طلقات، أسفرت عن مقتل الثلاثة.



ولفت إلى أن المتهم قام بالفرار على متن سيارته نوع "يارس" موديل 2014 مع أداة الجريمة إلى منزل أحد أقاربه في شارع حدة تاركا سيارته وسلاحه الذي ارتكب فيه الجريمة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أكد العميد العجري أنه بعد إجراء التحريات تمكن رجال الشرطة والمباحث من متابعة المتهم وإلقاء القبض عليه في شارع الرقاص بعد 10 ساعات من ارتكاب الجريمة، كما تم ضبط السلاح أداة الجريمة وضبط السيارة التي استخدمها المتهم أثناء الفرار.



وأوضح ناطق الداخلية أنه من خلال جمع الاستدلالات واعترافات المتهم، فإن الجريمة وقعت نتيجة خلافات أسرية بين المتهم وأخيه ووالده المجني عليهما.. مبينا أن الإعلام الأمني سينشر اعترافات المتهم لاحقا.



