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أخبار
المؤتمر نت - الاعلان عن موعد أول رحلة من مطار صنعاء

الإعلان عن موعد أول رحلة تجارية من مطار صنعاء منذ بدء الهدنة

المؤتمرنت -
الإعلان عن موعد أول رحلة تجارية من مطار صنعاء منذ بدء الهدنة
قال وزير النقل عبدالوهاب الدرة، أنه سيتم غدا الأثنين تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والعودة في نفس اليوم، عبر الخطوط الجوية اليمنية، منذ بدء الهدنة الإنسانية.

وأشار وزير النقل في اجتماع موسع اليوم بمطار صنعاء حضره وكيل الهيئة العامة للطيران المدني رائد جبل والقائم بأعمال الخطوط الجوية اليمنية عبدالملك مطهر ومدير مطار صنعاء خالد الشايف، إلى أنه سيتم في القريب العاجل تسيير الرحلة الثانية صنعاء - القاهرة – صنعاء.

وأكد انه لا يوجد أي مانع أو قرار من الأمم المتحدة يحول دون استمرار الرحلات التجارية من مطار صنعاء بصورة دائمة دون ربطها بالهدنة الإنسانية، كحق للمواطن اليمني في السفر من أقرب المطارات إليه، خاصة وأن الأمم المتحدة تقوم بالتفتيش والرقابة على الرحلات.

وأشار وزير النقل، إلى الحرص على تسهيل كافة الإجراءات أمام المسافرين وتقديم أفضل الخدمات الملاحية بكفاءة فنية ومهنية عالية.. مشيدا بجهود الكوادر العاملة بمطار صنعاء التي عملت بمهنية عالية وحيادية في تقديم خدماتها.

وناقش الاجتماع، الاستعدادات لاستقبال الرحلات التجارية والمدنية وكذا الخدمات المقدمة للمسافرين وفقا لما تضمنته الهدنة الإنسانية المعلنة مطلع إبريل الماضي.

واستعرض الاجتماع الذي حضرته قيادات هيئة الطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية والجهات ذات العلاقة، الجاهزية التامة والخدمات التي ستقدم للرحلات الجوية المدنية والتجارية من وإلى مطار صنعاء.

واستمع وزير النقل، من المختصين الفنيين إلى شرح على مستوى الجاهزية الفنية والمهنية لمطار صنعاء وفقا للاشتراطات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاو".

وقد اطلع وزير النقل ومعه وكيل هيئة الطيران المدني والقائم بأعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية، على الاستعدادات لاستقبال الرحلات التجارية، وكذا صالات الوصول والمغادرة والخدمات التي سيقدمها المطار للركاب الواصلين والمغادرين حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في جميع المطارات العالمية.









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