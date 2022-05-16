الإثنين, 16-مايو-2022 الساعة: 09:59 م - آخر تحديث: 09:56 م (56: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن بين السياسي والمنجّم!
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الإعلاميون‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬عيدهم‮.. ‬غير
شوقي‮ ‬شاهر
الشهيد الصماد.. عنوان التضحية والفداء
بقلم الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس
السعودية تُعيِّن مجلساً رئاسياً لإدارة المناطق اليمنية الواقعة تحت احتلال دول العدوان
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - قوى العدوان ترتكب 84 خرقا جديدا للهدنة

قوى العدوان ترتكب 84 خرقا جديدا للهدنة الإنسانية والعسكرية

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 84 خرقا جديدا للهدنة الإنسانية والعسكرية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 84 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في غارة للطيران الاستطلاعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في منطقة الفاخرة بمحافظة الضالع، و33 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف صعدة والضالع.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول مدينة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 10 خروقات بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في التبة الحمراء بمنطقة حوامرة بتعز وبني حسن بحجة والملاحيظ والمدافن بصعدة والفاخرة بالضالع.

وأشار المصدر إلى تسجيل 39 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة والضالع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: أنغام تخضع لعمليتين جراحيتين
اقتصاد: الدولار يبدأ الأسبوع بقوة
علوم وتقنية: اكتشاف سمكة “حزينة” في قاع البحر
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة
أخبار: إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 521 مليوناً
أخبار: رئيس المؤتمر يوجه بأهمية الاستعداد للاحتفاء بعيد الوحدة
عربي ودولي: انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو
مجتمع مدني: لماذا نشعر بصدمة كهربائية عند ملامسة أي شيء؟
علوم وتقنية: الشوكولاتة تقي من أمراض القلب والسرطان
اقتصاد: "غاز بروم" تضخ الغاز بالكمية المعتمدة
أخبار: قوى العدوان تواصل خروقاتها للهدنة
فنون ومنوعات: لصوص يسطون على منزل وزيرة دفاع تشيلي
رياضة: سيتي يقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي
رياضة: توتنهام يهزم بيرنلي ويصعد للمركز الرابع
عربي ودولي: الناتو: أوكرانيا قد تنتصر وسنواصل مساعداتنا
أخبار: النواب يدين إعدام النظام السعودي ليمني
أخبار: الإعلان عن موعد أول رحلة من مطار صنعاء
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الحاج الجابري
محافظات: إب.. لجنة تقر تدابير لحماية الحوض المائي
أخبار: تحذيرات من موجة غبار تجتاح محافظات يمنية
أخبار: يمن موبايل تطلق باقات بتقنية “فور جي”
أخبار: حملة لإزالة عواكس زجاجات سيارات والباصات
رياضة: ليفربول بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي
أخبار: 62 خرقاً لوقف النار في الحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: تسلل للمرتزقة بمأرب وقصف على محافظتين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022