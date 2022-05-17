المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي محمد أحمد الحاج

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ محمد أحمد سعيد الحاج عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة تعز، في وفاة والدته الفاضلة.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه ومواساته القلبية للأستاذ محمد الحاج وإخوانه وكافة أسرة الفقيدة في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.