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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 121 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 121 خرقاً للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 121 خرقاً للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 121 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في سبع غارات للطيران الاستطلاعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في المثلث والنقطة بمديرية قعطبة والزيلة والعدان في مديرية مريس بمحافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت 47 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف صعدة والضالع.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول مدينة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 19 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف صاروخي مواقع الجيش واللجان في الملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في بني حسن بحجة والملاحيظ والمدافن بصعدة ومنطقة وبنان في مديرية مريس بالضالع، ووادي جارة وجنوب العمود في جيزان.

وأشار المصدر إلى رصد 48 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع وجبهات الحدود.








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