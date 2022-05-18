المؤتمرنت -

قوى العدوان ترتكب 117 خرقاً للهدنة الإنسانية

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 117 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 33عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف صعدة البيضاء وجبهات الحدود.



وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول مدينة مأرب.



ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 17 خرقاً بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمأرب، ومديرية حيران وغرب مديرية حرض بحجة.



وذكر المصدر أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في وادي جارة والكنب والعمود والبتول بجيزان، وميمنة البقاع بنجران.



وأشار المصدر إلى تسجيل 66 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، وجبهات الحدود.