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المؤتمر نت - قوى العدوان ترتكب 107 خروقات للهدنة

قوى العدوان ترتكب 107 خروقات للهدنة الانسانية

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 107 خروقات للهدنة الانسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 107 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في غارتين على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة مالح بمديرية ناطع محافظة البيضاء، و49 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، صنعاء، الضالع والبيضاء.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول مدينة مأرب ورأس التبة الخضراء في مديرية مريس بمحافظة الضالع.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل عشرة خروقات بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في بني حسن بحجة، والمدافن والملاحيظ بصعدة، ومنطقة وبنان بمديرية مريس بالضالع، ووادي جارة والعمود بجيزان.

وأشار المصدر إلى تسجيل 45 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع وجبهات الحدود.









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