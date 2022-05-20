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أخبار
المؤتمر نت -

خطوات(تويترية)هامة لمحاربة المعلومات المضللة

المؤتمرنت -
خطوات(تويترية)هامة لمحاربة المعلومات المضللة
يتخذ موقع تويتر مزيدًا من الخطوات لإبطاء انتشار المعلومات المضللة في أوقات الأزمات، وستحاول الشركة تضخيم المعلومات الموثوقة كما تحاول تجنب رفع الأكاذيب التي يمكن أن تؤدى إلى ضرر جسيم، وفقا لتقرير engadged.

وبموجب سياسة التضليل الجديدة للأزمة ، يفسر تويتر الأزمات على أنها ظروف تشكل "تهديدًا واسع النطاق للحياة أو السلامة الجسدية أو الصحة أو الكفاف الأساسي" بما يتماشى مع تعريف الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية.

وفي الوقت الحالي ، لن يتم تطبيق السياسة إلا على التغريدات المتعلقة بالنزاع المسلح الدولى وقد يغطي في النهاية أمثال الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية العامة.

وتخطط الشركة للتحقق من المعلومات بمساعدة "مصادر متعددة ذات مصداقية ومتاحة للجمهور، ومن بين هؤلاء مجموعات إنسانية ومحققون مفتوحون وصحفيون ومنظمات مراقبة الصراع.

ويقر Twitter بأن المعلومات المضللة يمكن أن تنتشر بسرعة وستتخذ إجراءً "بمجرد أن يكون لدينا دليل على أن الادعاء قد يكون مضللًا، ولن تظهر التغريدات التي تنتهك قواعد هذه السياسة في الخط الزمني للصفحة الرئيسية أو أقسام البحث أو الاستكشاف.


وكتب يويل روث ، رئيس قسم السلامة والنزاهة في Twitter ، "يعد الإشراف على المحتوى أكثر من مجرد ترك المحتوى أو إزالته ، وقد قمنا بتوسيع نطاق الإجراءات التي قد نتخذها للتأكد من أنها تتناسب مع خطورة الضرر المحتمل".

ولقد وجدنا أن عدم تضخيم محتوى معين أو التوصية به ، وإضافة سياق من خلال التصنيفات وفي الحالات الشديدة ، تعطيل التفاعل مع التغريدات هي طرق فعالة لتخفيف الضرر ، مع الحفاظ على الكلام وسجلات الأحداث العالمية الهامة.

وستجعل الشركة أيضًا من أولوياتها وضع إشعارات على التغريدات المرئية للغاية التي تنتهك القواعد وتلك الواردة من الحسابات البارزة ، مثل تلك التي تديرها وسائل الإعلام أو الحكومات التي تديرها الدولة.

وسيحتاج المستخدمون إلى الضغط فوق الإشعار لقراءة التغريدة، وسيتم أيضًا تعطيل عمليات الإعجاب والتغريد والمشاركة في هذه التغريدات.

وسيقرأ الإشعار: "انتهكت هذه التغريدة قوانين تويتر بشأن مشاركة معلومات خاطئة أو مضللة قد تلحق الضرر بالسكان المتأثرين بالأزمة".

ومع ذلك ، للحفاظ على هذا المحتوى لأغراض المساءلة ، قرر Twitter أن هذه التغريدة يجب أن تظل متاحة." بالإضافة إلى ذلك ، سيتضمن الإشعار رابطًا لمزيد من التفاصيل حول نهج تويتر للتضليل بشأن الأزمات.

وتقول الشركة إنها ستبدأ في إضافة الإشعار إلى التغريدات المضللة المرئية للغاية والمتعلقة بالحرب في أوكرانيا.


وقد يظهر الإشعار على التغريدات التي تتضمن أكاذيبًا حول الظروف على الأرض أثناء الصراع المتطور ، والادعاءات المضللة أو غير الصحيحة بارتكاب جرائم حرب أو فظائع جماعية ، أو معلومات مضللة حول استخدام الأسلحة أو القوة.

وقد يقوم Twitter أيضًا بتطبيق التسمية على التغريدات التي تحتوي على "معلومات خاطئة تتعلق باستجابة المجتمع الدولي أو العقوبات أو الإجراءات الدفاعية أو العمليات الإنسانية".

وهناك بعض الاستثناءات للقواعد لن تنطبق على الحكايات الشخصية أو حسابات الشخص الأول أو الجهود المبذولة لفضح أو التحقق من صحة ادعاء أو "تعليق قوي".


ومع ذلك فإن الكثير من التفاصيل الدقيقة حول استحواذ Elon Musk المعلق على Twitter لا تزال في الهواء ، ويمكن أن تتغير هذه السياسة إذا تم إغلاق الصفقة ومتى.

وقال ماسك إنه يجب على تويتر قمع الكلام غير القانوني فقط (وهي أيضًا مشكلة معقدة ، لأن القواعد تختلف باختلاف الولاية القضائية)، يبقى أن نرى بالضبط كيف سيتعامل مع تعديل المحتوى .








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