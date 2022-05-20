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المؤتمر نت - توّقع المركز الوطني للأرصاد أجواء جافة مع استمرار تواجد العوالق الترابية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلة
توّقع المركز الوطني للأرصاد أجواء جافة مع استمرار تواجد العوالق الترابية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

كما توّقع المركز في نشرته الجوية اليوم، تشّكل قطع من السحب الركامية على المرتفعات الغربية يرافقها خلايا من السحب الركامية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية في فترة ما بعد الظهر.

وأشار إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئياً حارة ومغبرة نسبياً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 18 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية، السماء ستكون خالية من السحب وأجواء حارة ومغبرة نسبياً، والرياح خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 16عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وذكر المركز أن الأجوء بأرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئياً وحارة، والرياح معتدلة إلى نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في المناطق الحارة حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وحذر مرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار وأخذ الاحتياطات اللازمة.

كما نبه سائقي المركبات في الطرق الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.








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