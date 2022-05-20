المؤتمرنت -

في ذكرى اعلان الوحدة.. أبو راس يدعو لمصالحة وطنية بعيدا عن الوصاية الخارجية

أكد رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس، أن الاحتفال بالعيد الوطني الـ32 لقيام الجمهورية اليمنية، واعادة تحقيق الوحدة اليمنية في ال22 من مايو 1990م، ينبغي أن يكون انعطافة حقيقية وصادقة باتجاه القطع مع الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية لبناء وطن موحد يساهم كل أبنائه في بناء حاضره ومستقبله والمشاركة في بناء دولته التي أساسها العدالة والمواطنة المتساوية.



وفيما اشار إلى ان المناسبة الوطنية تأتي بعد سنوات من الأزمات والصراعات العبثية والحرب العدوانية الإجرامية التي يشنها تحالف إقليمي ودولي غاية مخططاته إعادة تقسيم اليمن، اعتبر أن تلاشي اهداف العدوان ادى إلى تعميق الوعي بعظمة المنجز الوحدوي بعقول وقلوب أبناء الشعب اليمني، وفي مقدمة الجميع اولئك الذين خدعوا ووقعوا ضحايا لشعارات براقة كانت تبيع لهم الوهم لتحقيق مصالحها الخاصة المرتبطة بمصالح أعداء اليمن.



وفي افتتاحيته لإسبوعية (الميثاق) عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام عن ثقته بأن اليمن سينتصر لسيادته ووحدته واستقلاله في مواجهة تحالف العدوان وأن أبناءه في الشمال والجنوب والشرق والغرب في انتظار اللحظة المناسبة التي تمكنهم من إعادة اصطفافهم والانتصار لحاضرهم ومستقبلهم الوحدوي.



داعيا القوى الوطنية التي وقفت في مواجهة العدوان إلى إبقاء أبواب الحوار والمصالحة مشرعة لكل من تخلى عن أوهامه ووقف مع شعبه ضد الغزاة والمحتلين وانخرط في حوار يمني - يمني بعيداً عن كل اشكال الهيمنة والوصاية الخارجية.

