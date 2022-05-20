المؤتمرنت -

تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة

أكدت شركة النفط اليمنية، أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز اليوم، سفينة مشتقات نفطية جديدة محملة بمادة الديزل، رغم تفتيشها وحصولها على تصريح من الأمم المتحدة.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن الوقود.



وأشار المتوكل بحسب وكالة سبأ، إلى أن تحالف العدوان احتجز اليوم سفينة الديزل "بيركليس" التي تحمل 30 ألفا و597 طن .. مبينا أن عدد السفن المحتجزة ارتفع إلى ثلاث سفن نفطية جميعها خضعت للتفتيش وحاصله على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.



وطالب الناطق الرسمي للشركة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية، الضغط على تحالف العدوان للالتزام بالهدنة المعلنة والتوقف عن احتجاز سفن المشتقات النفطية.