المؤتمرنت -

قوى العدوان ترتكب 108 خروقات للهدنة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 108 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 49 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع والبيضاء.



وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول مدينة مأرب.



ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل ثمانية خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بثلاثة صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في الشبكة بمديرية الملاحيظ بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ بصعدة، وباب غلق بالضالع، ووادي جارة بجيزان.



وأشار المصدر إلى تسجيل 50 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع وجبهات الحدود.