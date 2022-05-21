السبت, 21-مايو-2022 الساعة: 02:44 م - آخر تحديث: 02:40 م (40: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
اليمن بين السياسي والمنجّم!
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الإعلاميون‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬عيدهم‮.. ‬غير
شوقي‮ ‬شاهر
الشهيد الصماد.. عنوان التضحية والفداء
بقلم الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس
السعودية تُعيِّن مجلساً رئاسياً لإدارة المناطق اليمنية الواقعة تحت احتلال دول العدوان
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - بحضور رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس ، ونائبي رئيس المؤتمر الشيخ يحيى على الراعي، والدكتور قاسم لبوزة،

المؤتمر يحتفي بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية / مسبق

المؤتمرنت -
المؤتمر يحتفي بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية / مسبق
بحضور رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس ، ونائبي رئيس المؤتمر الشيخ يحيى على الراعي، والدكتور قاسم لبوزة، والامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، والامناء العامون المساعدون الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، والشيخ جابر عبدالله غالب، والاستاذة فاطمة الخطري، واعضاء اللجنة العامة، واعضاء الامانة العامة، واعضاء الهيئات ( الوزارية- البرلمانية- الشوروية)، وعدد كبير من اعضاء اللجنة الدائمة، نظم المؤتمر الشعبي العام اليوم السبت 21 مايو 2022م، بالعاصمة صنعاء حفلا خطابيا وتكريميا بالعيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م .

وتضمن الحفل الذي حضره عضو المجلس السياسي الاعلى، محمد النعيمي ، عددا من الكلمات التي استعرضت مسيرة المنجزات التنموية والمكاسب الوطنية لمنجز الوحدة اليمنية على مختلف الاصعدة، واكدت في مجملها أن قيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م مثل اهم واعظم منجز في تاريخ اليمن المعاصر.
( تفاصيل اوفى لاحقا..)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
أخبار: في ذكرى اعلان الوحدة.. أبو راس يدعو لمصالحة وطنية بعيدا عن الوصاية الخارجية
أخبار: حظر استيراد التفاح الخارجي إلى اليمن
رياضة: جائزة لاعب الموسم تطارد محمد صلاح
أخبار: قوى العدوان ترتكب 108 خروقات للهدنة
محافظات: صنعاء.. إزالة 465 مخالفة
رياضة: دورتموند ينفصل عن مدربه
فنون ومنوعات: استخراج هاتف محمول من معدة شاب مصري
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة
فنون ومنوعات: بسبب صعوبة الامتحانات.. طالبة تنهي حياتها!
أخبار: اجتماع طارئ للصحة العالمية بشأن جدري القرود
أخبار: الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلة
أخبار: خطوات(تويترية)هامة لمحاربة المعلومات المضللة
اقتصاد: إرتفاع أسعار الذهب لأكثر من 1845 دولار
اقتصاد: الروبل يواصل الصعود امام الدولار
أخبار: 27 الف طن .. الإفراج عن سفينة بنزين جديدة
عربي ودولي: موسكو: دول أفريقية طلبت امدادات غذائية
أخبار: إعلان اصابات مؤكدة في عدة دول لجدري القرود
ثقافة: الموت يغيّب الفنان سمير صبري
أخبار: بعد إفشال محاولة تسلل.. غارات عدوانية على الحديدة
عربي ودولي: الشيوخ الأمريكي: 40 مليار دولار لأوكرانيا
رياضة: بنزيمة يضيف لسجله جائزة جديدة
أخبار: اختتام أعمال المؤتمر الوطني الأول للاوقاف
أخبار: قوى العدوان ترتكب 107 خروقات للهدنة الإنسانية
أخبار: الأمم المتحدة: إجلاء 300 مهاجر إثيوبي من اليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022