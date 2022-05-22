المؤتمرنت -

الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني 22 مايو

رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة، جاء فيها:



الأخ المناضل الشيخ/ صادق امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم



يطيب لي ان اهنئكم بمناسبة العيد الوطني الحادي والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م هذا اليوم الأغر في تاريخ شعبنا اليمني والذي كان وسيظل مصدر فخر وافتخار لكل اليمنيين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم.



إن الاحتفال بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية هو تأكيد جديد لقدرة هذا الشعب على تقديم المزيد من الصمود والمقاومة لكل الاجندات والمؤامرات التي تستهدف تمزيق اليمن وتقسيمه من خلال العدوان او عبر دعم المشاريع الصغيرة وأصحابها.



مرة اخرى نجدد لكم التهنئة بهذه المناسبة وسنظل مع بقية ابناء شعبنا اوفياء للوحدة اليمنية ومدافعين عنها.



وتقبلوا فائق التحية والتقدير



أخوكم الشيخ/ جابر عبدالله غالب الوهباني

الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام