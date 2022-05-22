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المؤتمر نت - رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية تهنئة إلى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة

الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية

المؤتمرنت -
الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية
رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية تهنئة إلى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، جاء فيها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

يطيب لي باسمي ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره أن اهنئكم بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م والذي كان وسيظل يوما وطنيا خالدا في تاريخ ووجدان وحياة الشعب اليمني.

لقد كان يوم الثاني والعشرين من مايو وسيظل اليوم الذي استطاع فيه شعبنا اليمني ان يحقق اهم اهداف ثورته المجيدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر ويتخلص من عذاب التشطير والتمزق والصراعات وجاءت الوحدة لتتحقق المنجزات والانجازات التي والتي كان في مقدمتها النهج الديمقراطي والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير والصحافة وحق الشعب في اختيار حكامه بنفسه، وهو الامر الذي لم يرق للأعداء فسارعوا للتآمر على دولة الوحدة منذ اليوم الاول لقيامها وهاهم اليوم يكررون نفس المخططات من خلال العدوان والحصار الممتد على مدى سبع سنوات.

اننا في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ومن خلفنا كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام سنظل اوفياء لهذا المنجز الوطني الذي تحقق بالتفاف الشعب اليمني كله خلف كل الخطوات التي تمت على مدى عقدين من الزمن لتحقيقه، والاستفتاء عليه شعبيا في العام 1991م ونقف اليوم مع كافة ابناء شعبنا الشرفاء خصوصا في المحافظات الجنوبية والشرقية الذين يتصدون لكل المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد اليمن ووحدته وتسعى لإعادة تمزيقه من قبل قوى تحالف العدوان الغاشم وهو امر لن يتم بفضل الله وبفضل وعي شعبنا وإدراكه لما تمثله الوحدة بالنسبة له من قوة وعزة ومنعة وكرامة واستقلال واستقرار.

مرة اخرى نجدد لكم التهنئة بهذه المناسبة ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم الصامد والمقاوم ونثمن بإجلال صمودهم وتضحياتهم العظيمة ونثق بان هذا الصمود هو من سيصنع النصر ويحقق السلام ويحفظ لليمن وحدتها وسيادتها واستقلالها.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

اخوكم/ غازي احمد علي محسن
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام








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