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عبرت عن اعتزازها بدوره النضالي.. فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بالعيد الوطني

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية، ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات.





وعبر رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات عن اسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر الشيخ صادق امين ابو راس، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مثمنين له تحمله عناء مسئولية قيادة المؤتمر في هذه المرحلة التاريخية العاصفة.



وعبرت قيادات فروع المؤتمر في المحافظات عن اعتزازها بالدور النضالي لرئيس المؤتمر الشعبي العام وقيادات المؤتمر واسهامهم مع كل شرفاء النضال الوحدوي في الشطرين في سبيل الخروج باليمن من واقع التشطير المفروض على شعبنا من قبل القوى الاستعمارية المعادية للوحدة والاستقلال ومن أتباعها من القوى الانعزالية والرجعية..



مشيرين الى أن العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية، يأتي هذا العام في ظروف تاريخية مشابهة، فقد تكالبت القوى المعادية مجددا لوحدة اليمن وتقدمه وازدهاره، وانخرط فيه تحالف عدواني استغل واقع الصراع بين القوى السياسية اليمنية على السلطة والحكم، واستثمره في تنفيذ مؤامراته العدوانية على منجزات النضال الوطني في الجمهورية والوحدة والتعددية والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والتنمية الشاملة.



وبالرغم من هول التحديات التي يواجهها الوطن ، اكدت قيادات فروع المؤتمر ان العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية - ذكرى اعاة تحيق الوحدة اليمنية- ستبقى بما تحمله من دلالات وطنية تذكّر بعظمة المبادئ والقيم وعظيم التضحيات من اجل الحرية لوطننا وشعبنا ومن اجل الإنتصار لإرادة الشعب الحرة في التغيير والبناء الوطني الشامل.



وفيما اشادت قيادات فروع المؤتمر بحكمة رئيس المؤتمر الشعبي العام وحنكته السياسية في ادارة شئون المؤتمر خلال مرحلة عاصفة بالتحديات، اكدوا مجددا ولائهم التنظيمي للقيادة السياسية المنتخبة وتمسكهم بمبادئ واهداف الميثاق الوطني وبرامج المؤتمر السياسية ،محافظين على المكتسبات الوطنية ممثلة في الجمهورية والوحدة والتعددية السياسية والحريات العامة والتنمية الشاملة ومواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة.



وعبرت عن أمنياتها بأن يعيد الله - عز وجل- هذه المناسبة على اليمن وقد استعاد امنه واستقراره وان يحفظ اليمن وشعبها من كل مكروه.

- تصوير / فؤاد الحرازي

