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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية، من القيادية المؤتمرية

البريهي تهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية

المؤتمرنت -
البريهي تهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية، من القيادية المؤتمرية أحلام البريهي، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها :

الشيخ المناضل/صادق بن امين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

الاخوة نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام

يطيب لي ان ارفع إلى مقامكم اصدق التهاني بحلول العيد ال32 لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وميلاد الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو 1990م.


حيث يأتي هذا العيد للمرة الثامنة، ووطننا يقاوم معركة وجودية استهدفت الإنسان اليمني وكافة مكتسباته وأهمها الوحدة اليمنية التى حققها اليمنيين عقب نضال دام سنوات طوال، في سبيل لملمة شتات لحمتهم الواحدة.

اخي الرئيس..
وإذ ارفع إلى مقامكم، ومن خلالكم الى الاخوة نواب رئيس المؤتمر هذه التهنئة اعبر عن الفخر والاعتزاز بتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام وبمساندة ورغبة كافة أبناء شعبنا اليمني المجيد ومشاركة القوى الوطنية كان له شرف تحقيق هذا الحلم اليمني العملاق، وما انعكس على إثر تحقيقه من منجزات تنموية تناثرت على السهل والجبل، والمدينة والريف من بقاع أرضنا اليمنية المباركة.

إننا وإذ نعول عليكم في القيادة العليا للمؤتمركبناة سلم وسلام وصناع للمنحزات التنموية، نأمل من كافة الكيانات السياسية على الساحة اليمنية انتهاز إيجابية الهدنة والتمسك بها كمدخل نحو السلام الشامل والدائم والانخراط في طاولة حوار شاملة لا تستثني أحد، والخروج بوثيقة وطنية تحفظ الحقوق وترسي دعائم الأمن والاستقرار والازدهار والرخاء لجميع اليمنيين.

دمتم ودام وطننا،،
ذاك الوطن القوي،الذي يستعيد عافيته مهما كانت المتاعب والصعاب،
د/احلام البريهي
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام








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