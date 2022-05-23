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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس عددا من برقيات التهاني من عدد من قيادات الاحزاب السياسية في اليمن

هنأت أبو راس بالعيد الوطني.. قيادات سياسية تتذكّر أهم منجزات المؤتمر

المؤتمرنت -
هنأت أبو راس بالعيد الوطني.. قيادات سياسية تتذكّر أهم منجزات المؤتمر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس عددا من برقيات التهاني من عدد من قيادات الاحزاب السياسية في اليمن بمناسبة حلول العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية، ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990م.

وعبرت البرقيات عن الامنيات الصادقة والتهاني القلبية بالمناسبة الوطنية الغالية على قلوب كل اليمنيين، والتي جسدت التلاحم الوطني والروح الواحدة لكافة ابناء الوطن في لحظة تاريخية فارقة، توج بها اليمنيين اهداف ثورتهم اليمنية 26 سبتمبر،14 اكتوبر، 30 نوفمبر.

واشارت البرقيات إلى ما تتعرض له اليمن اليوم ارضا وانسانا وتاريخا ولُحمة وطنية من محاولات تفتيت وتجزئة وتهديم ممنهج لمكتسبات الثورة اليمنية، من قبل تحالف العدوان السعودي ومرتزقته من ابناء اليمن خلال 8 سنوات ماضية .


واكدت البرقيات ان الـ22 من مايو 1990م، واعادة تحقيق الوحدة اليمنية، يعد من اهم إنجازات حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني ، ومعهم كافة القوى السياسية في تلك المرحلة.
وعبرت القيادات السياسية عن أمنياتها لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس بموفور الصحة والعافية، وان يعم اليمن الأمن والاستقرار،

المهنئـون:
1- الأستاذ / مختار ناجي علي يونس
الأمين العام لحزب الحوار الوطني
2- اسماعيل الجلعي
امين عام حزب المستقبل ،
عضو المجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني
3- الاستاذ/ خالدجيوب الردفاني
الأمين العام لحزب جبهة التحرير
عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي








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