المؤتمرنت -

في تهنئة بالعيد الوطني .. القطاع النسوي بالمؤتمر يشيد بحكمة أبو راس وقراراته الشجاعة

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية، ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية (22مايو 1990م)، وذلك من الامين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الاستاذة فاطمة الخطري، (المؤتمرنت) فيما يلي نصها





الشيخ المناضل/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم

الإخوة/ نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام الكرام

الاخ/ الامين العام للمؤتمر الشعبي العام المحترم

الاخوه الامناء المساعدون



تحية طيبه وبعد،،



يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهورية اليمنية ان يبعث اليكم بأسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م.

هذا المنجز المقدس والخالد في تاريخ شعبنا اليمني بلاشك سيظل مصدر فخر وافتخار لكل اليمنيين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم، كون الوحدة تعد ترجمة عملية لأهداف الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر.



وبهذه المناسبة الوطنية يشرفني أن أجدد لكم الوفاء والثبات في المضي تحت قيادتكم الحكيمة للحزب وتأييد قراراتكم الشجاعة لتطوير العمل المؤسسي في تنظيمنا الرائد..

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية العظيمة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وقد تحقق السلام والأمن والأمان والإستقرار والإنتصار على قوى الظلام وأرباب المؤامرات التمزيقية، ليبقى وطننا واحد وشعنبا موحدا، وحزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام في تقدم وتطور مستمر.



وكل عام وانتم بخير.



المهنئون/

قطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام

عنهم/

فاطمة الخطري

الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام

