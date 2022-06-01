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المؤتمر نت - غادرت الرحلة التجارية الأولى، اليوم، مطار صنعاء الدولي متجهة إلى جمهورية مصر العربية، وعلى متنها 78 راكباً بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات

مغادرة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة

المؤتمرنت -
مغادرة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة
غادرت الرحلة التجارية الأولى، اليوم، مطار صنعاء الدولي متجهة إلى جمهورية مصر العربية، وعلى متنها 78 راكباً بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات.

وتعتبر هذه الرحلة السابعة من أصل 16 رحلة تضمنتها الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي.

كما تعتبر الرحلة الأولى المتجهة إلى القاهرة منذ بدء الهدنة، وذات أهمية للمسافرين اليمنيين عامة والمرضى خاصة الذي يعانون من أمراض مزمنة وتعثر علاجهم في اليمن بسبب العدوان والحصار.

وأعرب عدد من المسافرين عن سعادتهم بتسيير أول رحلة تجارية إلى القاهرة من مطار صنعاء الدولي.

وأشاروا إلى أن التعامل والإجراءات الخاصة بالسفر في مطار صنعاء الدولي ذات مهنية وفنية عالية حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية.








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