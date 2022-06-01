الأربعاء, 01-يونيو-2022 الساعة: 06:37 م - آخر تحديث: 06:37 م (37: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أكد المجلس السياسي الأعلى أن الجمهورية اليمنية لم تكن معتدية على أحد وأن صنعاء على الدوام تقدم مبادرات السلام وتدعم كل دعوات السلام كما أنها في ذات الوقت تكرس جهودها من أجل ضمان حقوق الشعب اليمني كاملة

السياسي الأعلى يستعرض نتائج لقاءات الوفد الوطني بالأمم المتحدة

المؤتمرنت -
السياسي الأعلى يستعرض نتائج لقاءات الوفد الوطني بالأمم المتحدة
ناقش المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة المشير الركن مهدي محمد المشاط، نتائج لقاء الوفد الوطني واللجنة العسكرية مع كل من المبعوث الأممي والأشقاء في سلطنة عمان حول التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

كما بحث المجلس السياسي الأعلى، مجمل التحديات التي واجهت الهدنة وخروقات وعراقيل دول العدوان خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى بحث فتح طرقات في تعز وغيرها من المحافظات لتسهيل حركة التنقل التي تسببت فيها الحرب العدوانية.. محملا تحالف العدوان ومرتزقته التعثر الذي يشهده ملف فتح طرقات في تعز وبقية المحافظات اليمنية.

كما استعرض المجلس، التقييم المقدم حول مدى تنفيذ بنود الهدنة، وأكد على أن قرار تمديد الهدنة لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها سواء فيما يخص رحلات الطيران أو سفن المشتقات النفطية والالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى راسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية.

وأكد المجلس، أن الجمهورية اليمنية لم تكن معتدية على أحد وأن صنعاء على الدوام تقدم مبادرات السلام وتدعم كل دعوات السلام كما أنها في ذات الوقت تكرس جهودها من أجل ضمان حقوق الشعب اليمني كاملة غير منقوصة، وأنها ستمضي لانتزاعها بقوة في حال فشلت في الحصول عليها بالسلام.

إلى ذلك أشار المجلس، إلى مسئولية تحالف العدوان ومرتزقته عما يتم نهبه من ثروات الجمهورية اليمنية والتي كان أخرها وصول ناقلة نفط عملاقة إلى ميناء الشحر بحضرموت للمرة الثانية خلال شهرين لنهب أكثر من مليوني برميل نفط، فيما يتم التهرب من الالتزام بصرف مرتبات الموظفين كالتزام إنساني وأولوية ملحة ورغم كل ما قدمته صنعاء من مواقف إيجابية بهذا الصدد.

وأكد المجلس، على دعوة الرئيس المشاط في خطابه الأخير للأمم المتحدة للضغط على دول العدوان ومرتزقتها لصرف مرتبات الموظفين من عائدات ‎ميناء الحديدة وإيرادات النفط والغاز التي ينهبها تحالف العدوان ومرتزقته.

هذا وقد استعرض الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يعاود الارتفاع
عربي ودولي: الجفاف يُنذر بمجاعة في منطقة القرن الأفريقي
فنون ومنوعات: طارق الشناوي يفجر مفاجأة عن سمير صبري
رياضة: توتنهام يعلن تعاقده مع بيريشيتش
أخبار: قوى العدوان ترتكب 111 خرقاً للهدنة الإنسانية
رياضة: بنزيمة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا
اقتصاد: الذهب قرب خسارة شهرية مع ارتفاع الدولار
أخبار: سريع يكشف عن عملية نوعية للقوات الجوية
أخبار: وصول 229 راكباً مطار صنعاء قادمين من عمًان
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسين غشيم
أخبار: شرف يعبر عن تقديره لقرار حكومة الهند بشأن اليمن
علوم وتقنية: التبغ يودي بحياة 8 ملايين شخص سنوياً
أخبار: توقعات بهطول أمطار وحرارة مرتفعة واضطراب البحر
أخبار: 274 مسافراً يغادرون صنعاء على متن الرحلة السادسة
ملفات تفاعلية: سائق (جرافة) ينقذ 15 طفلاً من موت محقق / قصة رقمية
مجتمع مدني: أعراض نقص فيتامين B12 خطيرة لا ننتبه لها!
أخبار: الأرصاد يتوقع أمطاراً رعدية على المرتفعات الجبلية
أخبار: أمين عام المؤتمر يرأس اجتماعا لقيادة فرع جامعة صنعاء
عربي ودولي: مستوطنون يضرمون النار في أراضي بورين
محافظات: البيضاء.. إنقاذ 15 مواطناً من موت محقق
عربي ودولي: غزة.. الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين
أخبار: الخارجية تدعو إلى الوقوف بصرامة أمام الصلف الصهيوني
عربي ودولي: نيجيريا تعلن عن 21 إصابة بجدري القرود
رياضة: إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد
علوم وتقنية: آلام الظهر تنذر بالإصابة بسرطان قاتل
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022