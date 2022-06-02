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أخبار
المؤتمر نت - تقلبات جوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.. وتحذير عاجل من الأرصاد

تقلبات جوية خلال الـ24 ساعة.. وتحذير عاجل من الأرصاد

المؤتمرنت -
تقلبات جوية خلال الـ24 ساعة.. وتحذير عاجل من الأرصاد
توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفاوتة على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية، مع أجواء مغبرة نسبياً على الصحارى والسواحل والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، عمران، جنوب غرب صنعاء، غرب ذمار، حجة، المحويت ،أب ، ريمة، تعز،لحج والضالع.

وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء من هضاب محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار المركز إلى أنه من المحتمل أن تكون الأجواء حارة، جافة ومغبرة نسبياً على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مارب والجوف حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 39 إلى 43 درجة مئوية.

وحسب المركز قد تكون الأجواء مغبرة نسبياً على السواحل والسهول الساحلية، حارة جافة نسبياً على السهول الساحلية وحارة رطبة على المناطق الساحلية بوجه عام، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين (34 إلى 42) درجة مئوية.

كما توقع رطوبة نسبية تتراوح ما بين 60-85 % على المناطق الساحلية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من السواحل الشرقية: المهرة وحضرموت.

ولفت المركز إلى نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى حيث قد تصل إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

وحذر كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي من الغبار في المحافظات الصحراوية والساحلية ونصح بأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرض المباشر للأتربة واستخدام الكمامات عند الضرورة.

ودعا المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حفاظاً على صحتهم.

كما نبه قاطني المناطق الساحلية من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، والصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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