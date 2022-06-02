المؤتمرنت -

الدرة يطالب برحلات يومية من مطار صنعاء الدولي

طالب وزير النقل، عبد الوهاب يحيى الدرة، الأمم المتحدة باعتماد تسيير رحلات طيران تجارية مدنية يومية من مطار صنعاء الدولي دون قيد أو شرط كحق ثابت تكفله القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو الدولية.



وقال وزير النقل، "أثبت مطار صنعاء جهوزيته الفنية والمهنية من خلال استقباله رحلات تجارية مدنية لطيران الخطوط الجوية اليمنية بكل كفاءة واقتدار بحسب المعايير الدولية المعمول بها في المطارات العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)".



وأضاف: "بات من المهم تسيير رحلات يومية من مطار صنعاء الدولي في ظل عجز الرحلات الحالية عن تلبية حاجة المرضى والمسافرين".



وقال الوزير الدرة لوكالة سبأ:" لم تُنفذ سوى رحلة واحدة لخط القاهرة – صنعاء، وست رحلات للأردن خلال الفترة المنصرمة من الهدنة، ما يستدعي اعتماد رحلات يومية ابتداء من السبت المقبل ليتسنى للمرضى السفر للعلاج بعد أن تقطعت بهم السبل لأكثر من ست سنوات".



وأكد وزير النقل أن مطار صنعاء الدولي يُقدّم خدماته لكافة أبناء الشعب اليمني بحيادية تامة ومهنية فنية عالية.