المؤتمرنت -

قوى العدوان ترتكب 151 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 151 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 57 خرقاً بتحليق الطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، وجبهات الحدود.



وأكد المصدر رصد 4 خروقات، منها 3 خروقات باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات في مربع الحماد بمحور همدان وغرب المنزلة في المدافن بمحافظة صعدة، وخرق باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات حول مدينة مأرب.



وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل خرق بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع لقوى العدوان والمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة العولة بمديرية المطمة في محافظة الجوف.



وبين المصدر أنه تم رصد 66 خرقاً بإطلاق النار بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة والضالع وجبهات الحدود.



ولفت المصدر إلى تسجيل 23 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الضالع وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة في محافظة مأرب.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في المزرق بمحافظة حجة، فيما استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في المرياش والمصينعة والكبسة والوادي في مديرية رازح وفي جبل كاضم بمديرية الملاحيظ والشبكة في المدافن بمحافظة صعدة.



كما استهدف قصف مدفعي مكثف لعناصر المرتزقة، مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في باب غلق بمحافظة الضالع.



وأفاد المصدر العسكري، بأن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في وادي جارة وجبل قمبورة بمنطقة جيزان، وجبل العمدة والشبكة بمنطقة نجران.