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أخبار
المؤتمر نت - قال مصدر بوزارة النفط والمعادن بحكومة الانقاذ الوطني إن ناقلة عملاقة تقوم حالياً بتحويل شحنة كبيرة من النفط الخام اليمني، في استمرار لعمليات النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط الخام

ناقلة عملاقة تقوم بنهب شحنة كبيرة من النفط الخام اليمني

المؤتمرنت -
ناقلة عملاقة تقوم بنهب شحنة كبيرة من النفط الخام اليمني
قال مصدر بوزارة النفط والمعادن بحكومة الانقاذ الوطني إن ناقلة عملاقة تقوم حالياً بتحويل شحنة كبيرة من النفط الخام اليمني، في استمرار لعمليات النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط الخام في ظل مواصلتهم لقطع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ست سنوات.

وأوضح المصدر أن الناقلة العملاقة "APOLYTARES" وصلت منذ أيام إلى ميناء الشحر، بمحافظة حضرموت لتحميل ما يزيد عن مليوني برميل من النفط الخام ..مشيراً إلى أن قيمة هذه الشحنة تزيد عن 270 مليون دولار وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية، وهو ما يعادل 162 مليار ريال يمني.

ولفت المصدر إلى أن هذه الشحنة لوحدها كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة في عموم المحافظات اليمنية لشهرين.

وأكد المصدر لوكالة سبأ، أن العدوان ومرتزقته يصدرون بشكل شهري شحنة واحدة على الأقل من هذا النوع، حيث كانت الناقلة "APOLYTARES" قد رست في 10 إبريل الماضي في ميناء الشحر وقامت بتحميل 2،3 مليون برميل.

وعبر المصدر عن إدانة الوزارة واستنكارها الشديد لاستمرار العدوان ومرتزقته في نهب عائدات النفط التي تقدر بمئات المليارات شهرياً في الوقت الذي تقوم متعمدة بقطع مرتبات موظفي الدولة واستثمار معاناة أبناء الشعب اليمني.. داعياً أبناء الشعب اليمني إلى رفع الصوت والمطالبة باسترداد حقوقه ومنع نهبها.

كما دعا المصدر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيقاف عمليات النهب المنظم للثروات النفطية والغازية من قبل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته.








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