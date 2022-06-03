المؤتمرنت -

35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.



وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 35 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.



وشهدت البلدة القديمة في القدس انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي ضيقت على المصلين والوافدين من خلال تفتيشهم أو احتجاز هوياتهم والتدقيق فيها.



ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها إن شرطة الاحتلال أعاقت دخول المصلين الذين توافدوا إلى المسجد الأقصى، من خلال تفتيشهم وفحص هوياتهم، كما انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد، وتمركزت عند بواباته، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس.



وكانت هيئات وشخصيات مقدسية دعت إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الاعتكاف في رحابه، تأكيدا على إسلاميته وعروبيته، ولمواجهة اقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال للسيطرة عليه وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.



وقالت "إن المسجد الأقصى بأمسّ الحاجة إلى تواجد أبناء شعبنا فيه، في ظل ما يتعرض له من حملة احتلالية شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، والتي بلغت ذروتها مؤخرًا، متمثلة في الاقتحامات الجماعية من المستوطنين، ومحاولة إقامة الصلوات التلمودية فيه وعند بواباته".* وكالات



