المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ ناصر جمعان

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناصر يحيى ناصر جمعان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية، حيث كان أحد القيادات المؤتمرية البارزة وأحد الشخصيات الإجتماعية المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية ومن الساعين لفعل الخير والصلح بين الناس.



وعبّر الأمين العام المساعد عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ يحيى ناصر يحيى جمعان وإخوانه وكافة آل جمعان بمديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران، باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون