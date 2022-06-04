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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على 7 محاظات

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على 7 محاظات

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على 7 محاظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء مغبرة نسبياً على المناطق الصحراوية، ودرجات حرارة مرتفعة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، حجة والمحويت .

كما قد تشمل الأمطار الأجزاء الغربية من محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء .

وحسب المركز قد تهطل أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها وكذلك أجزاء من السهول الساحلية الغربية.

وأشار إلى أن الأجواء قد تكون حارة جافة ومغبرة نسبياً في صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها ما بين 38 إلى 42 درجة مئوية، فيما تتراواح بين 33 - 37 درجة مئوية في المناطق الساحلية.

ولفت المركز إلى نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى حيث قد تصل سرعتها إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار.

كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة، داعياً الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى إلى أخذ الاحترازات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وسجلتها بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في تعز : 33.6 ملم، إب : 07.5، ملم ، المعافر: 04.2 ملم، الكدن : 0.7، الشحر : 0.3، كما هطلت أمطار مصحوبة بالرعد على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد .








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