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أخبار
المؤتمر نت - النفط تندد بموافقة حكومة الخونة على بيع القطاع (S2)

النفط تندد بموافقة حكومة الخونة على بيع القطاع (S2) العقلة بشبوة

المؤتمرنت -
النفط تندد بموافقة حكومة الخونة على بيع القطاع (S2) العقلة بشبوة
نددت وزارة النفط والمعادن بما قامت به حكومة الخونة بالموافقة على بيع القطاع النفطي (S2) العقلة بمحافظة شبوة التابع للشركة النمساوية "أو ام في" (OMV) مشغلة القطاع إلى شركة سبيك (SPEC).

وأكدت الوزارة في بيان لها، رفضها القاطع لأي إجراءات تتم عبر حكومة الخونة سواء بالبيع أو التنازل أو النقل أو التحويل لأي من الحصص والحقوق المملوكة لأي عضو مقاول في أي قطاع.

كما أكدت رفضها إجراء أي مفاوضات أو استلام الحقوق المالية للدولة بدون موافقة رسمية من وزارة النفط والمعادن في صنعاء، لأن تلك الإجراءات غير قانونية ولن يتم القبول بها ويتحمل المسئولية من يخالف ذلك.

وأشار البيان إلى أن هذه ليست أول صفقة توافق عليها حكومة الخونة، فقد سبق أن قامت في العام 2021م بالموافقة على بيع شركة كويت انرجي لحصتها في قطاع (5) جنة ونقل تشغيل القطاع إلى شركة بترومسيلة بالمخالفة.

ودعا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية إلى القيام بدورهم في إيقاف العبث بثروات الشعب اليمني من قبل حكومة الخونة.

كما دعا البيان أبناء اليمن في كافة المحافظات إلى الوقوف ضد هذا العبث والنهب لحقوقهم وثرواتهم ومقدراتهم .. محملاً حكومة الخونة المسئولية القانونية الكاملة إزاء التواطؤ والنهب لثروات الشعب اليمني.








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