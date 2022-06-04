المؤتمرنت -

انخفاض أسعار القمح بنحو 10 في المائة

إنخفضت اسعار العقود الآجلة للقمح بنحو 10% بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي اكد فيها عزمه استئناف تصدير هذا المحصول عبر روسيا البيضاء في حالة رفع العقوبات عن هذه الدولة.



وقال بوتين في تصريحات للتلفزيون الوطني إن الدول الغربية تحاول التستر على أخطاء سياستها من خلال إلقاء اللوم على روسيا فيما يتعلق بمشاكل سوق الغذاء العالمية، ووصف التقارير عن حظر الصادرات الروسية بأنها "خدعة".



واضاف إن المشكلات في أسواق الغذاء العالمية ستزداد سوءًا بسبب العقوبات البريطانية والأمريكية على الأسمدة الروسية".



وعلى صعيد متصل، قال رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي أبدى استعداده لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية لتخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تؤثر على أفريقيا بشكل خاص.



وتتأثر البلدان الأفريقية تأثراً شديداً بالأزمة المتفاقمة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.



وتسهم روسيا وأوكرانيا بنحو ثلث إمدادات القمح العالمية، في حين أن روسيا أيضاً مُصدر عالمي رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مُصدر رئيسي للذرة وزيت دوار الشمس، الأمر الذي أدى لارتفاع كبير في أسعار الغذاء على مستوى العالم بسبب حرب البلدين منذ نهاية فبراير الماضي.



وتوقع بوتين امس الجمعة أن تصدر أوكرانيا 5 ملايين طن قمحاً و7 ملايين طن من الذرة، وأنه يمكن تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر رومانيا وبولندا.



وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده ستضمن أمن صادرات الحبوب من الموانئ.*وكالات

