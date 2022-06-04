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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 129 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان للهدنة

المؤتمرنت -
حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان للهدنة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 129 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في تحليق للطيران الحربي بأجواء الصوح والبقاع بنجران، وغارة للطيران الاستطلاعي على منطقة البرح بمحافظة تعز، إضافة إلى 34 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، تعز، الضالع وجبهات ما وراء الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا خمسة تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب، ومنطقة الطينة بمحافظة حجة، ومنطقة صبيرة بمحافظة الضالع، وجنوب تبة الدفاع ومنطقة الصوح بنجران.

ولفت إلى أن مرتزقة العدوان نفذوا عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الطينة بمحافظة حجة.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 15 خرقا بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء والروضة بمحافظة مأرب، والملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة، ومنطقة الطينة وغربي حرض بمحافظة حجة.

وأفاد المصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في العمود وجبل تويلق ووادي جارة في جيزان، وشرقي عرف وطخية بعسير.

وبين المصدر أنه تم رصد 71 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، صعدة، تعز، حجة، الضالع، وجبهات الحدود.








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