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أخبار
المؤتمر نت - تدشن المؤسّسةُ العامة للتأمينات الاجتماعية، غدا الأحد عملية صرف معاشات شهر يونيو 2022م

التأمينات تبدأ غدا صرف معاشات شهر يونيو

المؤتمرنت -
التأمينات تبدأ غدا صرف معاشات شهر يونيو
تدشن المؤسّسةُ العامة للتأمينات الاجتماعية، غدا الأحد عملية صرف معاشات شهر يونيو 2022م، للمتقاعدين والمتوفين من العاملين في القطاع الخاص والمختلط، في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن عملية الصرف تشمل معاشات العجز والشيخوخة والوفاة، مع استمرار صرف التعويضات وباقي المنافع التأمينية التي تحمي بها المؤسسة العامة للتأمينات شريحة المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص والمختلط، وأسرهم، في ظل الظروف الصعبة التي خلفت معاناة واسعة للشعب اليمني نتيجة الحرب والحصار والحرب الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة تحرص باستمرار على صرف المعاشات بداية كل شهر، وهو ما يؤكد انتظام العملية وتعزيز ثقة المؤمن عليهم، وكل المشتركين وباقي العاملين في القطاع الخاص بالمؤسسة ومستوى أدائها المتنامي، رغم الظروف الصعبة، على عكس ما يحصل في المناطق التي لا يحكمها المجلس السياسي الأعلى، والتي باتت القيادات القائمة على تلك الفروع في قائمة المتهمين باختلاس مليارات الريالات، حسب البيان الصادر عن ما يسمى “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” في حكومة الفنادق.








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