المؤتمرنت -

تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة

قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان احتجز سفينة مشتقات نفطية جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز السفينة "ڤيڤيانا" تحمل ٣٠ ألفاً و٣١٤ طناً من مادة الديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول أممية.



وأشار إلى أنه باحتجاز هذه السفينة ارتفع عدد السفن المحتجزة إلى سفينتي وقود جميعها تم تفتيشها وحاصلة على تصاريح أممية.



ولفت إلى أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية، متجاهلاً كل المساعي التي تهدف لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني جراء الحصار ومنع دخول السفن إلى ميناء الحديدة.



وجدد ناطق شركة النفط مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالضغط على تحالف العدوان وإلزامه بعدم ممارسة القرصنة على سفن الوقود.