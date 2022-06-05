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أخبار
المؤتمر نت - نجحت وساطة قبلية اليوم بصنعاء بإنهاء قضية قتل بالخطأ بين آل الوجيه من منطقة يريم محافظة إب وآل صولان منطقة الطويلة محافظة المحويت

وساطة قبلية تنجح بإنهاء قضية قتل بين آل الوجيه وآل صولان

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
وساطة قبلية تنجح بإنهاء قضية قتل بين آل الوجيه وآل صولان
نجحت وساطة قبلية اليوم بصنعاء بإنهاء قضية قتل بالخطأ بين آل الوجيه من منطقة يريم محافظة إب وآل صولان منطقة الطويلة محافظة المحويت، حيث تم العفو التام لوجه الله من قبل آل صولان عن الجاني أسامة حمود حسان الوجيه من دم المجني عليه هشام عبدالإله صولان.

وتقدم تحكيم الصلح من قبل آل الوجيه عضو مجلس النواب الشيخ خالد مجور الصعدي والشيخ ناجي سند والشيخ علي الضبيبي والشيخ عمار الصعدي والشيخ عبده حفظ الله الصعدي والشيخ عبدالحميد راجح والشيخ علي البحري والشيخ ناصر الزيدي، حيث أعلنو التحكيم المطلق لآل صولان.

وأعلن عضو مجلس النواب- عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام، الشيخ زيد ابو علي بإسمه ونيابة عن آل صولان وقبائل منطقة الطويلة ومحافظة المحويت بشكل عام العفو التام عن الجاني أسامة حمود حسان الوجيه من دم المجني عليه هشام عبدالإله صولان، لوجه الله وتقديراً للمشائخ والوجاهات التي حضرت وسعت في هذا الصلح، خاصة ونحن في أمس الحاجة الى مزيد من التسامح والتكاتف وإصلاح ذات البين، في ظل ما تشهده بلادنا من عدوان غاشم وتأثيره في محاولة شق الصف الوطني وتمزيق النسيج الاجتماعي.

بدوره عبر كل من الشيخ ناجي سند والشيخ عبده حفظ الله الصعدي عن شكرهما البالغ لآل صولان وقبائل الطويلة والمحويت بشكل عام، على هذا الموقف العظيم الذي يجسد معنى التسامح والتكاتف، وأن ذلك ليس بغريب على آل صولان وقبائل الطويلة والمحويت بشكل عام، وأن إصلاح ذات البين يجسد المبادئ الاسلامية والأخوة الوطنية، ويعزز من الاصطفاف الوطني في موجهة العدوان والحفاظ على وحدة الصف والنسيج الاجتماعي.

شارك في وساطة الصلح عدد من المشائخ والوجهاء منهم: يحيى جياش ومحمد وصلاح عبدالحميد راجح وعلي عبدالله الحماني وفيصل شرهان وعلي محمود جماهر ونبيل محمد الوجيه ومحمد علي الحيلة وجبران مهيوب وحسين وعبدالله قيران وصادق الحضوري وعبدالإله وعلوي الحماني.








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