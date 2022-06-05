المؤتمرنت -

قوى العدوان تواصل خرق الهدنة في 7 محافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 163 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 55 خرقاً بتحليق الطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، وجبهات الحدود.



وأكد المصدر رصد خرق باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات حول مدينة مأرب.



وبين المصدر أنه تم رصد 90 خرقاً بإطلاق النار بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة والضالع، البيضاء وجبهات الحدود.



ولفت المصدر إلى تسجيل 17 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، مشيراً إلى أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في حيران وبني حسن وحرض بمحافظة حجة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في المطعن وآل حماقي والدحرة وجدوب الشبكة بمحافظة صعدة.



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مكثف، مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في البتول والأزهور وجبل العمود ووادي جارة بمنطقة جيزان، وجبل العمدة والشبكة بمنطقة نجران.