المؤتمرنت -

محكمة تغرم “جوجل” 515 ألف دولار

أمرت محكمة أسترالية، اليوم الاثنين، شركة غوغل بدفع 715 ألف دولار أسترالي (515 ألف دولار أمريكي) لصالح سياسي سابق على خلفية نشر مقطعي فيديو تشهيريين على موقع يوتيوب.



وكان جون باريلارو، نائب رئيس الوزراء السابق في ولاية نيو ساوث ويلز، قد رفع دعوى قضائية ضد غوغل والممثل الكوميدي جوردان شانكس في المحكمة الفيدرالية على خلفية مقطعي الفيديو، بحسب "أسوشيتدبرس".



وخلص القاضي ستيفن راريس إلى أن باريلارو كان "مادة لحملة من العنصرية والإساءة والتشويه لا هوادة فيها، على يوتيوب" المنصة المملوكة لغوغل.



وقال باريلارو خارج محكمة سيدني إنه شعر أن الحكم بمثابة "تبرئة" له.



وأضاف: "أنا سعيد إنها نهاية الرحلة. يجب أن تكون إما شجاعا أو غبيا لمواجهة غوغل، وربما تجمع قليلا من الصفتين معا".



ولم ترد غوغل على الفور على طلب للتعليق يوم الاثنين.



وقال بول سفيلانز محامي المسؤول الأسترالي السابق إن باريلارو لم يكن ليرفع دعوى قضائية إذا كانت غوغل قد حذفت مقاطع الفيديو التي تم تحميلها في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول في 2020، كما هو مطلوب في خطاب موجه في ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام.*سبوتنيك

