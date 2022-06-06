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أخبار
المؤتمر نت - توّقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من

الأرصاد: توقعات بهطول الأمطار على هذه المناطق

المؤتمرنت -
الأرصاد: توقعات بهطول الأمطار على هذه المناطق
توّقع المركز الوطني للأرصاد طقساً صحواً في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئي على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية, وصحواً وجافاً على المناطق الصحراوية، مع تشكل السحب الركامية الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهر.

كما توّقع المركز هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية، خاصة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة, وتمتد إلى الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، وشبوة والبيضاء.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على محافظتي حجة والمحويت ومناطق من غرب محافظات ذمار، صنعاء وعمران.

وفي المناطق الساحلية، أفاد المركز بأن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئي ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على السواحل الغربية والجنوبية في فترة ما بعد الظهر، وهطول أمطار خفيفة على الساحل الشرقي خلال الليل والصباح، حار ورطب نهاراً تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين (33-36) درجة مئوية.

ولفت المركز إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحواً وجافاً، حاراً نهاراً، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37-43 درجة مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال، وأقصى سرعة لها 18 عقده.

وفي أرخبيل سقطرى، سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة، حاراً ورطباً نهاراً، الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى شديدة السرعة تصل سرعتها إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج بسبب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

ونبّه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بأخذ الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في مجاري وممرات السيول.

وحذر سائقي المركبات في الطرق والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية، بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

كما نبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى من التعرض المباشر لأشعة الشمس نهاراً.. محذرا مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من ارتفاع الموج واضطراب البحر الذي قد يصل إلى خمسة أمتار.








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