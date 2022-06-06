المؤتمرنت -

اليمنييون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للرحمة والغيث

أدى المواطنون اليوم صلاة الاستسقاء في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، تضرعاً إلى الله وطلبا للرحمة والغيث، عملاً بسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.



حيث خرجت جموع المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء في الجبانات والساحات، راجين من الله تعالى أن ينزل غيث الإيمان في القلوب والرحمة في الأوطان.



وابتهل المصلون إلى المولى عز وجل بقلوب مؤمنة خاشعة، ويقين صادق، بأن يمن على عباده بالرحمة والمغفرة في الدنيا والأخرة وأن يرفع الشدة ويجلي الغمة الناتجة عن تأخر نزول الأمطار وجدب الأرض والجفاف.



وأكدوا أهمية تعزيز التراحم والتكافل الاجتماعي، والتعاون وإصلاح ذات البين وتطهير القلوب من الغل والحقد والحسد، والتمسك بالأخوة الإيمانية .. داعين الله تعالى أن يمن على البلاد والعباد بالغيث الهنيء المدرار وأن يتولى الجميع بعفوه ومغفرته ورحمته، وأن يصلح الثمار ويسقي الجميع غيثًا هنيئًا مريئًا غدقًا نافعًا.



وشهدت صلاة الاستسقاء في العاصمة والمحافظات والمديريات، ذبح الذبائح تقرباً إلى الله تعالى وطمعا في رحمته.



وكانت رابطة علماء اليمن دعت جميع المواطنين الخروج إلى الجبانات والساحات المحددة لأداء صلاة الاستسقاء، بخشوع وتضرع.

(سبأ)

